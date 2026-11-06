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06.11.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Birkenstock gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Birkenstock-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 36,81 USD ab.
Die Birkenstock-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 36,81 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Birkenstock-Aktie bei 36,31 USD. Bei 36,34 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'655 Birkenstock-Aktien umgesetzt.
Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,71 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,76 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,94 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Birkenstock-Aktie 18,68 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Birkenstock-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Birkenstock am 13.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Birkenstock hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 836.60 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Birkenstock am 10.12.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.12.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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