Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Im New York-Handel kam die Birkenstock-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 33,77 USD. Den Tageshöchststand markierte die Birkenstock-Aktie bei 34,05 USD. Im Tief verlor die Birkenstock-Aktie bis auf 33,47 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 34,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31'245 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Birkenstock-Aktie liegt somit 33,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 29,94 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 11,36 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Birkenstock-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Am 13.08.2026 hat Birkenstock die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD gegenüber 0,78 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 836.60 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Birkenstock-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.12.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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