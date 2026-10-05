Birkenstock Aktie News: Birkenstock verteidigt am Montagnachmittag Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Birkenstock-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 33,36 USD. Die Birkenstock-Aktie legte bis auf 33,45 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büsste die Birkenstock-Aktie bis auf 33,14 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 33,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26'198 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,01 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,94 USD am 16.09.2026. Mit Abgaben von 10,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Birkenstock-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Birkenstock gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Birkenstock im vergangenen Quartal 836.60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Birkenstock 719.79 Mio. USD umsetzen können.

Die Birkenstock-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.12.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie

Ausblick: Birkenstock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Birkenstock-Aktie kräftig unter Druck: Sandalenriese enttäuscht beim Umsatz und Gewinn