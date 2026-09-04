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04.09.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock verbilligt sich am Freitagnachmittag

Birkenstock Aktie News: Birkenstock verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Birkenstock gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Birkenstock-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 33,71 USD ab.

Birkenstock
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Die Birkenstock-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 33,71 USD. Das Tagestief markierte die Birkenstock-Aktie bei 33,57 USD. Bei 33,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 31'240 Birkenstock-Aktien.

Bei 51,05 USD erreichte der Titel am 06.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 51,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 31,12 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Birkenstock-Aktie 8,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Birkenstock-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 lud Birkenstock zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte Birkenstock einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,23 Prozent auf 836.60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.12.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,96 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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