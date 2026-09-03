Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagnachmittag kaum verändert

Zum Vortag unverändert notierte die Birkenstock-Aktie um 16:28 Uhr im New York-Handel bei 33,79 USD. Der Kurs der Birkenstock-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,25 USD zu. Die Birkenstock-Aktie sank bis auf 33,65 USD. Bei 33,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 37'052 Birkenstock-Aktien gehandelt.

Bei 51,05 USD erreichte der Titel am 06.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 51,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2026 bei 31,12 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 7,90 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 äusserte sich Birkenstock zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,78 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent auf 836.60 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 719.79 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.12.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Birkenstock-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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