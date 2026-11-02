|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.11.2026 16:29:00
Birkenstock Aktie News: Anleger schicken Birkenstock am Montagnachmittag ins Plus
Die Aktie von Birkenstock gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 34,51 USD.
Die Birkenstock-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 34,51 USD. Bei 34,81 USD erreichte die Birkenstock-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 33,81 USD. Zuletzt wechselten via New York 25'739 Birkenstock-Aktien den Besitzer.
Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,71 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,94 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 29,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Birkenstock-Aktie 13,26 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Birkenstock-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Birkenstock liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Birkenstock 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 836.60 Mio. USD gegenüber 719.79 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Birkenstock dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.12.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
Ausblick: Birkenstock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Birkenstock-Aktie kräftig unter Druck: Sandalenriese enttäuscht beim Umsatz und Gewinn
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Birkenstock
Analysen zu Birkenstock
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX etwas höher -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.