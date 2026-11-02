Birkenstock Aktie News: Anleger schicken Birkenstock am Montagnachmittag ins Plus

Die Birkenstock-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 34,51 USD. Bei 34,81 USD erreichte die Birkenstock-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 33,81 USD. Zuletzt wechselten via New York 25'739 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,71 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,94 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 29,94 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Birkenstock-Aktie 13,26 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Birkenstock-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Birkenstock liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Birkenstock 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 836.60 Mio. USD gegenüber 719.79 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Birkenstock dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.12.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie

Ausblick: Birkenstock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Birkenstock-Aktie kräftig unter Druck: Sandalenriese enttäuscht beim Umsatz und Gewinn