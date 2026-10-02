Birkenstock Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Birkenstock

Um 16:28 Uhr fiel die Birkenstock-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 32,82 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Birkenstock-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,68 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 37'952 Birkenstock-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,71 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Birkenstock-Aktie. Bei 29,94 USD erreichte der Anteilsschein am 16.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 9,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Birkenstock-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Am 13.08.2026 hat Birkenstock in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 836.60 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 17.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Birkenstock-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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