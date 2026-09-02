Birkenstock Aktie News: Birkenstock präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr ging es für das Birkenstock-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 34,89 USD. In der Spitze legte die Birkenstock-Aktie bis auf 34,94 USD zu. Bei 34,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 26'409 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2025 markierte das Papier bei 51,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,43 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,12 USD ab. Mit einem Kursverlust von 10,81 Prozent würde die Birkenstock-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Birkenstock-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Am 13.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 836.60 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 719.79 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 17.12.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Birkenstock ein EPS in Höhe von 1,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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