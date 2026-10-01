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Birkenstock Aktie 129711946 / JE00BS44BN30

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01.10.2026 16:29:00

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag stärker

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Zuletzt stieg die Birkenstock-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 32,62 USD.

Birkenstock
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Um 16:28 Uhr ging es für das Birkenstock-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 32,62 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Birkenstock-Aktie bei 32,63 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 32,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Birkenstock-Aktien beläuft sich auf 34'656 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,71 USD. 55,46 Prozent Plus fehlen der Birkenstock-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2026 bei 29,94 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 8,23 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Birkenstock-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Birkenstock 0,000 USD aus. Birkenstock liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD gegenüber 0,78 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 836.60 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 719.79 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Birkenstock dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.12.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,96 EUR je Aktie in den Birkenstock-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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