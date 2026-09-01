Birkenstock Aktie News: Birkenstock gibt am Dienstagnachmittag ab

Um 16:28 Uhr ging es für die Birkenstock-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 34,36 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Birkenstock-Aktie bis auf 34,16 USD. Bei 34,51 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Birkenstock-Aktien beläuft sich auf 42'206 Stück.

Am 03.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,44 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Kursplus von 49,71 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 10,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Birkenstock gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Birkenstock im vergangenen Quartal 836.60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Birkenstock 719.79 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.12.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Birkenstock einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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