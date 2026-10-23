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23.10.2026 11:15:24
Birgit Olsen, Bellevue: «Europa wird unterschätzt und genau darin liegt die Chance»
Bellevue Asset Management, sieht in europäischen Small und Mid Caps erhebliche Chancen – insbesondere durch KI, Elektrifizierung und strukturelle Wachstumstrends. (Screenshot YouTube)">
Europäische Nebenwerte profitieren vom KI-Boom, der Elektrifizierung und steigenden Infrastrukturinvestitionen. Birgit Olsen von Bellevue Asset Management sieht darin erhebliche Chancen. Im finews-Podcast spricht sie über unterschätzte Börsengewinner, 15 Jahre erfolgreiches Fondsmanagement und ihre grössten Anlagefehler.
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bellevue AG
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23.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
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23.10.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI mit Abgaben (finanzen.ch)
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23.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI am Mittag schwächer (finanzen.ch)
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23.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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22.10.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.ch)
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22.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
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22.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
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22.10.26
|SPI aktuell: SPI gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
Analysen zu Bellevue AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Bellevue am 23.10.2026
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Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.