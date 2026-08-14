Bird Construction präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bird Construction hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.55 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.370 CAD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.04 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22.63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bird Construction einen Umsatz von 850.8 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch