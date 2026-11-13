Bird Construction: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bird Construction hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.92 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bird Construction noch ein Gewinn pro Aktie von 0.570 CAD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36.73 Prozent auf 1.30 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 951.4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch