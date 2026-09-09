Midwest Energy Emissions Aktie 14054752 / US59833H1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 16:31:02
Birchtech To Start $5 Mln Share Repurchase, Shares Up
(RTTNews) - Birchtech Corp. (BCHT,BCHT.TO), a maker of specialty activated carbon technologies, announced on Wednesday that it will begin repurchasing common stock under its previously authorized $5.0 million buyback program.
The company said purchases may commence on or after September 14, 2026 and continue until December 31, 2026, unless completed earlier or suspended.
Birchtech plans to fund the buybacks from available cash.
On the NYSE, shares of Birchtech are currently gaining 3.78 percent, changing hands at $1.2350.
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Midwest Energy Emissions Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Midwest Energy Emissions Corp
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.