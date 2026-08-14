Birchcliff Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Birchcliff Energy hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.05 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 164.4 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 164.1 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.ch