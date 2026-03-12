Bioversys dosiert in Phase-IIb-Studie ersten Patienten mit Mittel AlpE

Basel (awp) - Bioversys meldet den Start einer Phase-IIb-Studie bei Erwachsenen mit arzneimittel-sensibler pulmonaler Tuberkulose. Im Rahmen des Programms habe ein erster Patient den Prüfkandidaten Alpibectir-Ethionamid (AlpE) verabreicht bekommen, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

In dieser Studie werden Erwachsene mit medikamentensensibler pulmonaler Tuberkulose (DS-TB) für zwei Monate mit "RZW", also der Standard-Kombinationstherapie gegen Tuberkulose in Kombination mit AlpE behandelt. Darauf folgen 18 Wochen mit den beiden Standardwirkstoffen Rifampicin und Isoniazid allein, um die Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik von AlpE zu beurteilen. Die Studie werde in sechs afrikanischen Ländern im Rahmen des IMI2 UNITE4TB-Projekts der Europäischen Union durchgeführt, wobei das Institut für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin des LMU-Klinikums München als Sponsor der Studie fungiert.

Durch diese Phase-IIb-Studie zur Kombination von Tuberkulose-Medikamenten treiben Bioversys und sein Partner GSK die Entwicklung dieser Kombination voran und machen den nächsten Schritt in Bezug auf die Dosisfindung sowie die potenzielle Positionierung von AlpE in zukünftigen TB-Medikamentenregimen. Das Ergebnis dieser Studie wird bis Ende 2027 erwartet.

Zusätzlich kündigt Bioversys in dem Communiqué den geplanten Start einer Phase-II-Studie zu Tuberkulose-Meningitis in der ersten Hälfte 2026 an.

hr/rw