Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’959 -0.8%  SPI 17’959 -0.9%  Dow 47’417 -0.6%  DAX 23’640 -1.4%  Euro 0.9025 0.0%  EStoxx50 5’795 -0.7%  Gold 5’169 0.2%  Bitcoin 54’254 -1.2%  Dollar 0.7814 0.1%  Öl 98.1 4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Lufthansa667979Roche1203204UBS24476758Sika41879292ABB1222171Lockheed Martin351011Richemont21048333
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie: Stabiles Wachstum ermöglicht höhere Ausschüttung
KI-Chip-Wettrennen: So sieht ein UBS-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD
INTERROLL-Aktie: Erneuter Gewinnrückgang belastet die Bilanz
BMW-Aktie in Rot: Gewinn sackt ab - Ausblick bleibt zurückhaltend
MindMaze-Aktie: Zach Henderson wird neuer CEO
Suche...

BioVersys Aktie 21036264 / CH0210362643

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.03.2026 07:48:36

Bioversys dosiert in Phase-IIb-Studie ersten Patienten mit Mittel AlpE

BioVersys
23.10 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen

Basel (awp) - Bioversys meldet den Start einer Phase-IIb-Studie bei Erwachsenen mit arzneimittel-sensibler pulmonaler Tuberkulose. Im Rahmen des Programms habe ein erster Patient den Prüfkandidaten Alpibectir-Ethionamid (AlpE) verabreicht bekommen, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

In dieser Studie werden Erwachsene mit medikamentensensibler pulmonaler Tuberkulose (DS-TB) für zwei Monate mit "RZW", also der Standard-Kombinationstherapie gegen Tuberkulose in Kombination mit AlpE behandelt. Darauf folgen 18 Wochen mit den beiden Standardwirkstoffen Rifampicin und Isoniazid allein, um die Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik von AlpE zu beurteilen. Die Studie werde in sechs afrikanischen Ländern im Rahmen des IMI2 UNITE4TB-Projekts der Europäischen Union durchgeführt, wobei das Institut für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin des LMU-Klinikums München als Sponsor der Studie fungiert.

Durch diese Phase-IIb-Studie zur Kombination von Tuberkulose-Medikamenten treiben Bioversys und sein Partner GSK die Entwicklung dieser Kombination voran und machen den nächsten Schritt in Bezug auf die Dosisfindung sowie die potenzielle Positionierung von AlpE in zukünftigen TB-Medikamentenregimen. Das Ergebnis dieser Studie wird bis Ende 2027 erwartet.

Zusätzlich kündigt Bioversys in dem Communiqué den geplanten Start einer Phase-II-Studie zu Tuberkulose-Meningitis in der ersten Hälfte 2026 an.

hr/rw

Nachrichten zu BioVersys

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?