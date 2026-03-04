BioVersys Aktie 21036264 / CH0210362643
04.03.2026 11:51:36
BioVersys-Aktie zieht an: Phase-I-Daten zu Hoffnungsträger in Fachjournal publiziert
Das Biopharmaunternehmen BioVersys hat Daten aus seiner klinischen Phase-I-Studie mit dem Hoffnungsträger BV100 im Journal of Antimicrobial Agents and Chemotherapy veröffentlicht.
BV100 ist eine neu entwickelte Form eines bekannten Antibiotikums. Der Wirkstoff richtet sich gegen Bakterien, die gegen viele gängige Antibiotika resistent sind.
In einer weiteren Studie der klinischen Phase II mit schwer erkrankten Patienten mit beatmungsbedingter Lungenentzündung zeigte BV100 vielversprechende Ergebnisse: Die Sterblichkeit konnte im Vergleich zur derzeit besten verfügbaren Behandlung um etwa 50 Prozent gesenkt werden. Auch hier wurde das Medikament insgesamt gut vertragen.
Aufgrund dieser positiven Resultate ist - wie seit Dezember bekannt - nun eine grosse internationale Phase-III-Studie gestartet. Sie soll bestätigen, dass BV100 wirksam und sicher ist. Wenn die Ergebnisse ebenfalls überzeugen, könnte der Wirkstoff künftig zur Behandlung schwerer, resistenter Krankenhausinfektionen zugelassen werden. Erste Resultate dieser entscheidenden Studie werden für das Jahr 2027 erwartet.
Die BioVersys-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 4,00 Prozent höher bei 26,00 Franken.
hr/rw
Basel (awp)
Analysen zu BioVersys
