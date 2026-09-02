BioVersys Aktie 21036264 / CH0210362643
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02.09.2026 11:03:36
BioVersys-Aktie springt zweistellig hoch: FDA-Fast-Track-Status für Antibiotikum BV100
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Basler Biotechunternehmen BioVersys den sogenannten Fast-Track-Status für sein Antibiotikum BV100 erteilt.
Der Hoffnungsträger BV100 wird zur Behandlung von schweren bakteriellen Lungenentzündungen in Krankenhäusern getestet, die durch einen besonders resistenten Krankheitserreger namens Acinetobacter baumannii verursacht werden, wie BioVersys am Mittwoch mitteilte. Der Fast-Track-Status ermöglicht dem Unternehmen häufigere Gespräche mit der FDA sowie eine beschleunigte Prüfung der Zulassungsunterlagen.
BV100 ist ein neuartiges intravenöses Antibiotikum, das den Erreger über einen bisher ungenutzten Aufnahmeweg im Bakterium angreift. Das Mittel befindet sich derzeit in zwei klinischen Studien: einer globalen Phase-3-Zulassungsstudie sowie einer offenen Phase-2b-Studie.
Eine frühere Phase-2-Studie hatte gezeigt, dass BV100 die Sterblichkeit im Vergleich zur besten verfügbaren Therapie um 50 Prozent senkte. Eine Zulassung besteht bisher nicht.Die BioVersys-Aktie springt an der SIX stellenweise 12,85 Prozent auf 28,10 Franken zu.
awp-robot/dm/cg
Basel (awp)
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