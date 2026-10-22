BioVersys-Aktie: Positive Signale aus der Phase 2 mit Wirkstoffkandidat BV100

Die Daten stammen aus einer Phase-2-Studie mit 26 Patienten, die an einer durch Beatmungsgeräte verursachten Lungenentzündung litten, ausgelöst durch einen gegen gängige Antibiotika resistenten Erreger namens Acinetobacter baumannii.

Die Präsentationen finden am 23. und 24. Oktober 2026 in Washington statt, teilte das Unternehmen BioVersys am Donnerstag mit. In der Studie wurde BV100 in Kombination mit dem Antibiotikum Polymyxin B gegen die jeweils beste verfügbare Standardtherapie getestet.

BV100 wird derzeit in zwei klinischen Studien untersucht. Es handelt sich um eine intravenös verabreichbare Form des Wirkstoffs Rifabutin. Das Mittel ist bislang nicht zugelassen.

Acinetobacter baumannii gehören zu den multiresistenten Bakterien und können schwere, lebensbedrohliche Infektionen verursachen. Insbesondere bei beatmeten Patienten ist die Behandlung solcher Infektionen schwierig, da nur begrenzte Therapieoptionen zur Verfügung stehen.

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Basel (awp)