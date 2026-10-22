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22.10.2026 11:00:36
BioVersys-Aktie: Positive Signale aus der Phase 2 mit Wirkstoffkandidat BV100
BioVersys präsentiert an der Fachkonferenz IDWeek 2026 in Washington neue Daten zum Antibiotikakandidaten BV100.
Die Präsentationen finden am 23. und 24. Oktober 2026 in Washington statt, teilte das Unternehmen BioVersys am Donnerstag mit. In der Studie wurde BV100 in Kombination mit dem Antibiotikum Polymyxin B gegen die jeweils beste verfügbare Standardtherapie getestet.
BV100 wird derzeit in zwei klinischen Studien untersucht. Es handelt sich um eine intravenös verabreichbare Form des Wirkstoffs Rifabutin. Das Mittel ist bislang nicht zugelassen.
Acinetobacter baumannii gehören zu den multiresistenten Bakterien und können schwere, lebensbedrohliche Infektionen verursachen. Insbesondere bei beatmeten Patienten ist die Behandlung solcher Infektionen schwierig, da nur begrenzte Therapieoptionen zur Verfügung stehen.
awp-robot/ra
Basel (awp)
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