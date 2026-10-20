BioVersys Aktie 21036264 / CH0210362643
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20.10.2026 07:55:37
BioVersys-Aktie: Neue Studiendaten zum Hoffnungsträger BV100 veröffentlicht
BioVersys hat zwei Studien zu seinem Antibiotikakandidaten BV100 in Fachzeitschriften veröffentlicht.
Die erste Studie untersuchte, wie gut BV100 in die Lunge gelangt. Sie zeigte, dass die Konzentrationen von Rifabutin, dem Wirkstoff von BV100, in der Lungenflüssigkeit rund das 35-Fache und in den Lungenmakrophagen mehr als das 300-Fache der Werte im Blutplasma erreichte.
Eine zweite Studie prüfte die Wechselwirkung mit anderen Medikamenten. BV100 zeigte dabei ein milderes Wechselwirkungsprofil als das verwandte Antibiotikum Rifampicin.
BV100 wird zur Behandlung schwerer Infektionen mit carbapenem-resistenten Acinetobacter-Bakterien entwickelt. Die entscheidende Phase-3-Studie RIV-TARGET läuft derzeit. Erste Ergebnisse erwartet BioVersys Anfang 2028.
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte BV100 im September 2026 den Fast-Track-Status erteilt.
awp-robot/ra
Basel (awp)
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