BioVersys Aktie 21036264 / CH0210362643
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04.05.2026 11:13:00
BioVersys-Aktie höher: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge an der GV
Die Aktionärinnen und Aktionäre von BioVersys haben an der Generalversammlung vom Donnerstag sämtliche Anträge angenommen.
BioVersys am Abend mitteilte.
Zudem wurden Seng Chin Mah als Verwaltungsratspräsident und mehrere Mitglieder wiedergewählt, neu ergänzt durch Simona Skerjanec. Die Versammlung genehmigte auch die Vergütungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.
Die BioVersys-Aktie gewinnt via SIX zeitweise 0,35 Prozent auf 28,50 Franken.
awp-robot/ls/
Basel (awp)
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Bildquelle: BioVersys
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