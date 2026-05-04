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BioVersys Aktie 21036264 / CH0210362643

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Generalversammlung 04.05.2026 11:13:00

BioVersys-Aktie höher: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge an der GV

BioVersys-Aktie höher: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge an der GV

Die Aktionärinnen und Aktionäre von BioVersys haben an der Generalversammlung vom Donnerstag sämtliche Anträge angenommen.

BioVersys
28.50 CHF 0.35%
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Sie stimmten unter anderem dem Jahresbericht 2025 zu, wie das Unternehmen BioVersys am Abend mitteilte.

Zudem wurden Seng Chin Mah als Verwaltungsratspräsident und mehrere Mitglieder wiedergewählt, neu ergänzt durch Simona Skerjanec. Die Versammlung genehmigte auch die Vergütungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

Die BioVersys-Aktie gewinnt via SIX zeitweise 0,35 Prozent auf 28,50 Franken.

awp-robot/ls/

Basel (awp)

Weitere Links:

BioVersys-Aktie deutlich im Plus: FDA gibt grünes Licht für Phase-3-Studie

Bildquelle: BioVersys

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