BioVersys-Aktie: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge an der GV

Sie stimmten unter anderem dem Jahresbericht 2025 zu, wie das Unternehmen BioVersys am Abend mitteilte.

Zudem wurden Seng Chin Mah als Verwaltungsratspräsident und mehrere Mitglieder wiedergewählt, neu ergänzt durch Simona Skerjanec. Die Versammlung genehmigte auch die Vergütungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

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Basel (awp)