Bioventus A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bioventus A hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.110 USD erwirtschaftet worden.

Bioventus A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 153.2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 147.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch