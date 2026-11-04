Bioventus A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bioventus A lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.050 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 142.4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 138.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch