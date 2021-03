BioVaxys élargit son portefeuille de propriété intellectuelle

- Dépôt d'un brevet pour les nouveaux variants du SRAS-CoV-2

- Dépôts des demandes pour que le vaccin contre le cancer puisse entrer en phase nationale

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 mars 2021 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTC: LMNGF) (« BioVaxys » ou « la Société »), leader mondial des vaccins à antigènes hapténisés pour des applications antivirales et anticancéreuses, a annoncé aujourd'hui qu'elle élargit son portefeuille de propriété intellectuelle avec le dépôt d'une demande de brevet international en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (« PCT ») concernant sa plateforme de vaccins à antigènes viraux hapténisés, y compris de nouvelles demandes pour une version multivalente du BVX-0320, son vaccin candidat contre le SRAS-CoV-2. La version multivalente prévue du vaccin BioVaxys consiste en une combinaison des sous-unités de la protéine de spicule hapténisée de chacun des nouveaux variants hautement transmissibles du SRAS-CoV-2, y compris ceux du Royaume-Uni (lignée B.1.1.7), de l'Afrique du Sud (lignée B.1.351) et du Brésil (lignée P.1), qui inquiètent fortement les gouvernements du monde entier, les professionnels de la santé et les chercheurs en maladies infectieuses.

La demande de brevet provisoire couvrant la plateforme de vaccins à antigènes viraux hapténisés de la Société a été déposée l'an dernier auprès du United States Patent and Trademark Office (Bureau américain des brevets et des marques, USPTO) et a été transformée en demande internationale en vertu du PCT, un traité sur les brevets comptant plus de 150 pays membres. Le PCT permet de solliciter la protection conférée par un brevet pour une invention dans un grand nombre de pays simultanément en déposant une seule demande de brevet « internationale » au lieu de devoir présenter plusieurs demandes distinctes nationales ou régionales.

En ce qui concerne l'évolution du BVX-0918A, le vaccin contre le cancer de l'ovaire de BioVaxys, sa demande de brevet de plateforme d'antigène tumoral bihapténisé est entrée dans la phase nationale. Elle avait été déposée récemment, en 2019, en tant que demande internationale en vertu du PCT. Durant l'étape appelée la « phase nationale », l'octroi des brevets demeure sous le contrôle des bureaux nationaux ou régionaux des brevets. Une fois qu'il a déposé une demande en vertu du PCT, le titulaire peut commencer à solliciter l'octroi de ses brevets directement auprès des bureaux nationaux (ou régionaux) des brevets des pays dans lesquels il souhaite les obtenir. BioVaxys entre dans la phase nationale et cherche à étendre la protection conférée par les brevets pour y inclure les principaux marchés pharmaceutiques des États-Unis, de l'Union européenne (y compris le Royaume-Uni et la Turquie), de l'Australie, du Canada, de la Chine, de l'Inde, du Japon, de la Russie, du Brésil et de la Corée du Sud.

« En raison du temps et des dépenses associés à l'élaboration de nouveaux produits, BioVaxys accorde une importance considérable à l'obtention de la protection conférée par les brevets pour les technologies, les utilisations et les procédés les plus récents, a déclaré Kenneth Kovan, le président et directeur de l'exploitation de BioVaxys. La Société déposera des demandes de brevet afin de protéger les inventions et les améliorations qui sont importantes pour la croissance de nos activités et pour l'application de nos produits et de nos technologies dans le traitement d'un certain nombre de maladies. »

Pour souci de clarté, BioVaxys ne fait aucune déclaration explicite ou implicite selon laquelle elle a la capacité de traiter le virus SRAS-CoV-2 pour le moment.

À propos de BioVaxys Technology Corp.

Située à Vancouver, BioVaxys Technology Corp. est une jeune entreprise de biotechnologie, immatriculée en Colombie-Britannique, qui développe des plateformes de vaccins antiviraux et contre le cancer, ainsi que des immunodiagnostics. La société souhaite développer un vaccin contre le SRAS-CoV-2 en se fondant sur sa technologie de protéine virale hapténisée, et prévoit un essai clinique portant sur son vaccin autologue à base de cellules hapténisées utilisé conjointement avec des inhibiteurs de point de contrôle anti-PD1 et anti-PDL-1 qui seront d'abord mis au point pour le cancer des ovaires. Un diagnostic est également en cours de développement pour évaluer la présence ou l'absence d'une réponse immunitaire des cellules T au SRAS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19. BioVaxys a déposé deux brevets américains et deux demandes de brevet liées à son vaccin contre le cancer. Des demandes de brevet sont en cours d'examen concernant son vaccin contre le SRAS-CoV-2 (COVID-19) et ses technologies diagnostiques. Les actions ordinaires de BioVaxys sont cotées au CSE sous le symbole boursier « BIOV » et se négocient à la Bourse de Francfort (FRA: 5LB) et US OTC: LMNGF.

AU NOM DU CONSEIL

Signé « James Passin »

James Passin, PDG

+1 646 452 7054

Mise en garde concernant les informations à caractère prospectif

Ce communiqué de presse contient certaines « informations à caractère prospectif » et « déclarations à caractère prospectif » (collectivement « les déclarations prospectives ») au sens de la Loi canadienne et américaine de 1995 portant sur la réforme des contentieux en matière de valeurs mobilières (United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Toutes les déclarations autres que les déclarations de données historiques incluses dans le présent communiqué de presse, y compris, sans limitation, celles concernant la situation financière de la Société pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent, mais pas toujours, reconnaissables à l'emploi de termes tels que « s'attend à », « prévoit », « croit », « a l'intention de », « estime », « éventuel », « possible » et d'expressions similaires, ou de déclarations selon lesquelles des événements, des conditions ou des résultats « se produiront », « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernent, entre autres, la réalisation de l'étude sur le modèle murin, l'approbation réglementaire d'une étude de phase I portant sur son vaccin candidat BVX-0320 chez l'homme et l'ensemble du développement des vaccins de BioVaxys, y compris tout vaccin protéique hapténisé contre le SRAS-CoV-2. Rien ne garantit que ces déclarations s'avèrent exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives reflètent les croyances, opinions et prévisions à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations, principalement l'hypothèse que BioVaxys réussira à développer et à tester des vaccins, qui, bien qu'elle soit considérée comme non négligeable par la Société, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales, y compris, entre autres, le risque que les vaccins de BioVayxs ne se montrent pas efficaces ou ne reçoivent pas les approbations réglementaires requises. En ce qui concerne l'activité de BioVaxys, il existe un certain nombre de risques qui pourraient affecter le développement de ses produits biotechnologiques, comprenant, entre autres, le besoin de capitaux supplémentaires pour financer les essais cliniques, son manque d'expérience, l'incertitude quant à savoir si ses produits clôtureront le long, complexe et coûteux processus d'essai clinique et d'approbation réglementaire en vue de faire approuver de nouveaux médicaments nécessaires à l'autorisation de mise sur le marché, l'incertitude quant à savoir si son immunothérapie cellulaire autologue peut être développée pour obtenir des produits efficaces et sans danger et, si oui, si ses produits vaccinaux seront commercialement acceptés et rentables. Il existe également des risques pouvant affecter les dépenses, les retards, les incertitudes et les complications généralement rencontrés par les entreprises biopharmaceutiques en phase de développement, les obligations financières et de développement dans le cadre d'accords de licence afin de protéger ses droits sur ses produits et ses technologies, l'obtention et la protection de nouveaux droits de propriété intellectuelle, la prévention des risques causés à des tiers et de leur dépendance à l'égard des produits fabriqués par des tiers.

La Société décline toute responsabilité quant à la mise à jour des déclarations prospectives fondées sur les croyances, opinions, prévisions ou autres facteurs, dans l'éventualité d'un possible changement, sauf si la loi l'exige.

Contacts pour les médias BioVaxys Technology Corp :

Nikita Sachdev

Luna PR

info@lunapr.io