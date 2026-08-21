|
21.08.2026 06:37:00
Biotricity vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Biotricity lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Biotricity ein EPS von -0.030 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Biotricity mit einem Umsatz von insgesamt 4.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10.59 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.