Biotricity vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Biotricity lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Biotricity ein EPS von -0.030 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Biotricity mit einem Umsatz von insgesamt 4.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10.59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch