Bioton stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bioton lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 PLN. Im Vorjahresviertel waren 0.050 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10.68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 64.9 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 72.7 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch