Bioton: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bioton lud am 15.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.11 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bioton ein EPS von 0.040 PLN in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11.01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 71.1 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 79.9 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch