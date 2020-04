BIOTECON Diagnostics schliesst exklusive Vertriebsvereinbarung über Real-Time PCR SARS-CoV-2 Nachweiskits für den globalen Markt ab

POTSDAM, Deutschland, 4. April 2020 /PRNewswire/ -- BIOTECON Diagnostics hat heute bekanntgegeben, dass es mit einem namhaften Unternehmen in Singapur eine Vereinbarung über die zeitnahe Lieferung von SARS-CoV-2 Nachweiskits im grossen Massstab für nahezu alle Länder der Welt abgeschlossen hat.*

Der sichere und schnelle Test auf SARS-CoV-2 spielt bei nationalen Quarantäneprogrammen eine entscheidende Rolle. Durch den frühzeitigen Nachweis lässt sich die weitere epidemiologische Ausbreitung der Krankheit begrenzen, Singapur ist dabei ein gutes Beispiel für den Erfolg dieser Strategie. Labore auf der ganzen Welt benötigen jeden Tag mehrere hunderttausend Tests, um die Ausbreitung der COVID-19-Krankheit einzudämmen. Bei den Acu-Corona™ 2.0/3.0 Kits** handelt es sich um Real-Time PCR-Tests zum Nachweis von SARS-CoV-2 aus Patientenproben. Patienten, bei denen der Verdacht einer Infektion vorliegt, können Abstriche aus dem Mund oder aus der Nase abgeben. Aus diesen Proben wird dann die virale RNA extrahiert und einem Real-Time PCR-Test unterzogen.

„Durch unsere Zusammenarbeit kann dieser Hochdurchsatz-Schnelltest deutlich schneller geliefert werden. Er ist einfach zu handhaben, zuverlässig und kosteneffektiv und ermöglicht die Verarbeitung von bis zu 94 Patientenproben in 1,5 Stunden. Als führendes Unternehmen bei der Real-Time PCR-Diagnostik haben wir mit der Bereitstellung unseres Magnetic Preparation Kit VI zur Extraktion und Reinigung viraler RNA auf die globale Pandemie reagiert. Unser Kit arbeitet Hand in Hand mit diesem Real-Time PCR-Test, um das SARS-CoV-2-Virus zuverlässig nachzuweisen und so die flächendeckende Diagnostik zu unterstützen", sagte Alois Schneiderbauer, Chief Business Officer von BIOTECON Diagnostics.

„Es ist uns eine grosse Freude, dass wir Labore auf der ganzen Welt mit erstklassigen Extraktions- und Nachweislösungen unterstützen können. Der Nachweis mittels Real-Time PCR ist ein Verfahren, mit dem wir seit über 20 Jahren arbeiten. In Kombination mit automatisierten Lösungen ermöglicht dies nicht nur eine Verarbeitung grosser Probenmengen, sondern auch eine schnelle und zuverlässige Entscheidungsfindung", stellte Alois Schneiderbauer abschliessend fest.

Hauptmerkmale:

Real-Time PCR für bis zu zwei Gentargets

Ergebnis in unter 1,5 Stunden

Anwenderfreundlich durch lyophilisierte Reagenzien

Spezifischer Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2

Differenzierung zwischen SARS-CoV-2 und anderen typischen Atemwegsinfektionen bei Bedarf ebenfalls möglich

Tests können auf vielen gängigen Real-Time PCR-Systemen durchgeführt werden: LightCycler ® 480 II, Applied Biosystems ® 7500 Fast und CFX96™

480 II, Applied Biosystems 7500 Fast und CFX96™ Interne Kontrollen im Lieferumfang enthalten

Prozesskontrolle (MS2-Phage) im Lieferumfang enthalten

*Weltweite Alleinvertriebsrechte mit Ausnahme von Singapur, Malaysia und Indonesien.

**Genehmigung „nur zu Forschungszwecken", CE-IVD ausstehend. Genehmigung der Food and Drug Administration (FDA) für eine Zulassung zur Anwendung in Notsituationen ausstehend.

Über BIOTECON Diagnostics

Mit Sitz in Potsdam, nahe der Hauptstadt Berlin, entwickelt, produziert und verkauft BIOTECON Diagnostics seit über 20 Jahren Extraktionssysteme, Laborautomationslösungen und Real-Time PCR-Pathogennachweis-Kits für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie für staatliche und private Labore. Ergänzend zu dem bestehenden Portfolio für die Probenbearbeitung bakterieller (grampositiv und –negativ), pflanzlicher und tierischer DNA, bietet das neue RNA-Extraktionskit Magnetic Preparation Kit VI die Möglichkeit, die Erbsubstanz von Viren schnell, sicher, automatisiert und hochrein zu isolieren. Die isolierte und gereinigte Nukleinsäure kann dann in Verbindung mit dem neuen Real-Time PCR-Test verwendet werden, wodurch der hochempfindliche Nachweis und die Identifizierung von SARS-CoV-2 ermöglicht wird.

