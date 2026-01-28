Vanda Pharmaceuticals Aktie 2399799 / US9216591084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.01.2026 04:44:22
Biotech Stocks Facing FDA Decision In February 2026
(RTTNews) - As January 2026 comes to a close, it is time to reflect on the regulatory developments of the month and look ahead to what's in store in February.
On January 13, 2026, Sentynl Therapeutics' Zycubo secured FDA approval, becoming the first treatment for pediatric patients with Menkes disease, a rare neurodegenerative disorder caused by a genetic defect that impairs the body's ability to absorb copper.
Food labelling also took center stage this month. In a bid to improve gluten ingredient disclosure in foods, the U.S. regulator issued a Request for Information (RFI) on January 21, 2026, regarding labelling and preventing cross-contact of gluten in packaged food. The FDA is seeking detailed input on issues including the prevalence of products in which rye or barley are not currently disclosed, the severity and potency of immunoglobulin E-mediated allergies to rye and barley, and concerns around gluten content in oats due to cross-contact, among other related topics.
Looking ahead on the regulatory front, several drugs are scheduled for FDA review this February. Will they pass the regulatory muster, or will they be sent back to the drawing board?
Let's take a look at the biotech stocks facing the FDA decision in February 2026.
Nachrichten zu Vanda Pharmaceuticals IncShs
|
28.10.25
|Ausblick: Vanda Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Vanda Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Vanda Pharmaceuticals IncShs
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht höher in den Feierabend -- DAX letztlich stabil -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.