biote A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

biote A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9.65 Prozent auf 43.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 48.0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch