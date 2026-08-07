biote A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

biote A hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

biote A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.100 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat biote A 44.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 48.9 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch