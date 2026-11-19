Biosyent gab am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.25 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.240 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 64.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 12.2 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch