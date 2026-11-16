Biostage: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Biostage hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Biostage ein Ergebnis je Aktie von -0.100 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0.1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch