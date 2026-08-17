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17.08.2026 06:37:00
BioSig Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BioSig Technologies hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.740 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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