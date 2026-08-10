Biosante Pharmaceuticals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Biosante Pharmaceuticals hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.360 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 266.0 Millionen USD gegenüber 211.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch