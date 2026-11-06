Biorem: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Biorem gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.16 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.070 CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Biorem 16.6 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch