|
23.09.2026 06:37:00
Bioqual mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bioqual hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.3 Millionen USD – eine Minderung von 20.57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.7 Millionen USD eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4.080 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1.170 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 39.95 Millionen USD, gegenüber 48.87 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 18.25 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- SMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt
Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts.