Bioqual mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bioqual hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.3 Millionen USD – eine Minderung von 20.57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.7 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4.080 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1.170 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 39.95 Millionen USD, gegenüber 48.87 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 18.25 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch