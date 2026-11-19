BioNxt Solutions äusserte sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch