BioNxt Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BioNxt Solutions stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch