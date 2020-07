BioNTech- und Pfizer-Aktie ziehen vorbörslich an: Pfizer und BioNTech vereinbaren Impfstofflieferung mit Grossbritannien

Die Pharmaunternehmen Pfizer und BioNTech haben mit Grossbritannien eine Vereinbarung über die Lieferung von 30 Millionen Dosen ihres Impfstoffkandidaten BNT162 gegen COVID-19 vereinbart.

Der Impfstoff ist zurzeit noch in der klinischen Entwicklung, die Vereinbarung steht deshalb unter dem Vorbehalt des Erfolgs der klinischen Studien und der behördlichen Zulassung, wie Pfizer und die Mainzer BioNTech mitteilten. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekanntgegeben.

Das BNT162-Programm von Pfizer und BioNTech evaluiert mindestens vier Impfstoffkandidaten. Zwei der vier in der klinischen Entwicklung befindlichen Kandidaten (BNT162b1 und BNT162b2) erhielten vor Kurzem den so genannten Fast-Track-Status der US-Zulassungsbehörde FDA, also die Möglichkeit einer beschleunigten Zulassung.

Wenn die laufenden Studien erfolgreich verlaufen, gehen die beiden Unternehmen davon aus, bereits im Oktober 2020 eine bedingte Markterlaubnis (Conditional Marketing Authorization) oder eine andere Form der behördlichen Genehmigung beantragen zu können. Abhängig von der in klinischen Studien ermittelten endgültigen Dosishöhe gehen sie davon aus, weltweit bis Ende 2020 bis zu 100 Millionen Dosen und bis Ende 2021 möglicherweise mehr als 1,3 Milliarden Dosen herstellen zu können.

Die an der NASDAQ notierte BioNTech-Aktie gewinnt vorbörslich zeitweise 6,63 Prozent auf 90,90 US-Dollar, während die an der NYSE gehandelte Pfizer-Aktie vor Börsenstart 2,9 Prozent auf 37,30 US-Dollar zulegt.

FRANKFURT (Dow Jones)