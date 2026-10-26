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26.10.2026 15:02:00
Biontech: Rückschlag bei Krebswirkstoff Trastuzumab Pamirtecan in Phase 3 Studie
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
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13.10.26
|BioNTech-Aktie unter Druck: Weiterer Rückschlag bei mRNA-Krebstherapie (AWP)
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13.10.26
|Nächster Rückschlag für Biontech mit mRNA-Krebsimmuntherapie-Kandidaten (AWP)
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12.10.26
|BioNTech-Aktie vor wichtigen Studiendaten: Diese Meilensteine könnten entscheidend werden (finanzen.ch)
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30.09.26
|BioNTech (ADRs)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September (finanzen.net)
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28.09.26
|Biontech: Pharmakonzern macht drei Standorte in Deutschland dicht (Spiegel Online)
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28.09.26
|Keine Käufer gefunden - drei Biontech-Werke machen dicht (AWP)
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28.09.26
|Drei deutsche Biontech-Standorte werden geschlossen (AWP)
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31.08.26
|August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der BioNTech (ADRs)-Aktie angepasst (finanzen.net)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|07.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|16.09.26
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|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|BioNTech Neutral
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|22.08.25
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|07.05.25
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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.