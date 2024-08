BioNTech-, Pfizer- und Moderna-Aktien geben dennoch nach: FDA gibt grünes Licht für neue COVID-Impfstoffe

• FDA genehmigt aktualisierte COVID-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna• Neue Corona-Impfstoffe zielen auf Omicron-Subvariante KP.2 ab• Auslieferung ab sofort

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat am Donnerstag den Herstellern BioNTech/Pfizer und Moderna die Zulassung für ihre aktualisierten COVID-19-Impfstoffe erteilt. Die mRNA-Impfstoffe, die spezifisch auf die Omicron-Subvariante KP.2 abzielen, sollen einen besseren Schutz gegen die aktuell zirkulierenden Varianten bieten und sind regulär für Personen ab 12 Jahren zugelassen. Die FDA erteilte jedoch auch eine Notfall-Zulassung für die Verabreichung der Impfstoffe ab einem Alter von sechs Monaten.

Aufgrund der wieder steigenden Anzahl an Corona-Fällen empfiehlt die Behörde dringend eine Auffrischimpfung mit dem neuen Impfstoff. "Angesichts der nachlassenden Immunität der Bevölkerung durch früheren Kontakt mit dem Virus und durch frühere Impfungen empfehlen wir allen, die dafür in Frage kommen, dringend, sich mit einem aktualisierten COVID-19-Impfstoff impfen zu lassen, um einen besseren Schutz gegen die derzeit zirkulierenden Varianten zu gewährleisten", wird Dr. Peter Marks, Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research der FDA, in einer Pressemitteilung der Behörde zitiert.

Omicron-Subvariante KP.2 im Visier - Vorherrschende Variante aber inzwischen eine andere

Die neuen Impfstoffe wurden an die Omicron-Subvariante KP.2 angepasst, die laut "CNBC" im Mai dieses Jahres die vorherrschende COVID-Variante war. Laut der Nachrichtenseite hatte die FDA die Impfstoffhersteller im Juni zunächst aufgefordert, ihre Impfstoffe auf die Variante JN.1 auszurichten, bevor sie umschwenkte und den Unternehmen sagte, sie sollten sich "wenn möglich" stattdessen auf KP.2 konzentrieren. Diesem Wunsch kamen BioNTech/Pfizer und Moderna mit ihrem mRNA-Impfstoff nach, der sich schneller anpassen lässt als traditionelle protein-basierte Impfstoffe. Mittlerweile mache KP.2 jedoch laut "CNBC" nur noch etwa 3 Prozent der Fälle in den USA aus.

Vorherrschender Stamm ist laut "CNN" momentan die COVID-Variante KP.3.1.1., bei der es sich allerdings ebenfalls um eine Subvariante von Omicron handelt. BioNTech, Pfizer und Moderna betonten laut "CNBC", dass ihr KP.2-Impfstoff stärkere Immunreaktionen gegen zirkulierende Subvarianten wie KP.3 und LB.1 hervorrufe als die Impfung aus dem vergangenen Jahr. "Die COVID-19-Impfung auf dem neuesten Stand zu halten, ist nach wie vor eine der besten Möglichkeiten für Menschen, sich zu schützen und schweren Erkrankungen vorzubeugen", sagte Stephane Bancel, CEO von Moderna, laut dem Nachrichtenportal.

Neue COVID-Impfstoffe sofort verfügbar

Wie BioNTech in einer Pressemitteilung bekanntgab, werde man sofort mit der Auslieferung des angepassten Impfstoffs beginnen. "Der COVID-19-Impfstoff von Pfizer und BioNTech für diese Saison wird ab sofort ausgeliefert und wird in den nächsten Tagen in Apotheken, Krankenhäusern und Kliniken in den gesamten USA erhältlich sein", heisst es dort. Er kann somit noch vor dem Herbst verabreicht werden, wenn die Saison der Atemwegserkrankungen normalerweise beginnt. Allerdings stieg in den USA bereits jetzt im Sommer die Zahl der Corona-Fälle deutlich an, die Krankenhauseinweisungen hielten sich momentan jedoch noch in Grenzen, wie "CNBC" unter Berufung auf Daten des US-Seuchenschutzes CDC berichtet.

So reagieren die Aktien von BioNTech, Pfizer und Moderna auf die FDA-Zulassung

Trotz der FDA-Zulassung für die neuen COVID-Impfstoffe gingen die Impfstoffhersteller am Donnerstag mit Verlusten aus dem US-Handel. Die BioNTech-Aktie verlor an der NASDAQ 1,98 Prozent auf 87,23 US-Dollar, während die Titel von Pfizer an der NYSE um 0,86 Prozent tiefer bei 28,78 US-Dollar schlossen. Die Moderna-Aktie rauschte am Donnerstag an der NASDAQ daneben letztlich um 6,47 Prozent auf 81,04 US-Dollar nach unten.

Im nachbörslichen Handel zeigte sich dann nur noch wenig Bewegung: Die Aktien von BioNTech gaben nachbörslich um 0,01 Prozent nach, die von Pfizer stiegen um 0,07 Prozent. Lediglich bei den Titeln von Moderna fiel der Aufschlag im nachbörslichen Handel mit + 0,7 Prozent etwas grösser aus.

Redaktion finanzen.ch