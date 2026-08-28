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Grünes Licht 28.08.2026 20:37:00

BioNTech, Pfizer, Moderna & Novavax: FDA-Zulassung für Covid-Impfstoffe - Aktien im Minus

BioNTech, Pfizer, Moderna & Novavax: FDA-Zulassung für Covid-Impfstoffe - Aktien im Minus

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat neue saisonale Covid-19-Impfstoffformulierungen der Hersteller Moderna, Pfizer und BioNTech sowie Novavax zugelassen.

Sanofi
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Die Food and Drug Administration (FDA) gab grünes Licht für ergänzende Zulassungsanträge für die Formulierungen 2026/2027 des Comirnaty-Impfstoffs von Pfizer und BioNTech, für die Impfstoffe mNexspike und Spikevax von Moderna sowie den Impfstoff Nuvaxovid von Novavax. Die neuen Formulierungen sind auf die XFG-Variante von Covid-19 ausgerichtet.

BioNTech und Pfizer gaben bekannt, dass die Auslieferung der neuen Impfstoffformulierung unverzüglich beginnen werde, damit sie ab Herbst zum Einsatz kommen könne. Sowohl Sanofi, das Nuvaxovid in den meisten wichtigen Märkten im Rahmen einer Partnerschaft mit Novavax vermarktet, als auch Moderna teilten mit, dass ihre jeweiligen Impfstoffe in den kommenden Tagen verfügbar sein werden.

Alle drei Impfstoffe wurden für Erwachsene ab 65 Jahren zugelassen. Die FDA genehmigte die Impfstoffe zudem für Personen unter 65 Jahren, die aufgrund von Vorerkrankungen einem hohen Risiko für schwere Covid-19-Verläufe ausgesetzt sind. Diese Zulassungen gelten für mNexspike und Nuvaxovid bereits ab einem Alter von zwölf Jahren, für Comirnaty ab fünf Jahren und für Spikevax ab sechs Monaten.

Die BioNTech-Aktie verliert am Freitag an der NASDAQ zeitweise 7,79 Prozent auf 102,72 US-Dollar - hier dürfte aber auch die Nachricht, dass BioNTech eine Phase-II-Studie zu einem mRNA-Impfstoff zur Behandlung von Darmkrebs abgebrochen hat, belasten. Für die Aktien von Pfizer geht es zeitweise 0,48 Prozent auf 27,88 US-Dollar runter, Moderna verlieren 3,94 Prozent auf 137,17 US-Dollar und Novavax geben um 1,42 Prozent auf 8,92 US-Dollar nach.

DJG/DJN/sha/gos

Dow Jones Newswires

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