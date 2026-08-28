BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
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28.08.2026 18:36:00
Biontech: Konzern stoppt klinische Studie zu Impfstoff gegen Darmkrebs - Aktie rutscht ab
Biontech hat eine Studie für eine mRNA-basierte Therapie gegen eine bestimmte Art von Darmkrebs eingestellt. Die Aktie des Konzerns verlor zwischenzeitlich 10 Prozent an Wert. Biontech-Co-Gründerin Özlem Türeci bleibt dennoch optimistisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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