BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
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15.10.2026 09:28:00
Biontech: Konzern lehnte Millionengebot für Werk in Tübingen ab
Biontech die Schliessung von drei deutschen Werken bekannt, darunter auch die des übernommenen Curevac-Werks in Tübingen. Dabei hatten die Mainzer einem Bericht zufolge durchaus ein Angebot für die Fabrik vorliegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
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