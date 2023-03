BioNTech gibt Rückkaufprogramm für American Depositary Shares (ADS) bekannt

MAINZ, Deutschland, 28. März 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, "BioNTech” oder "das Unternehmen”) gab heute bekannt, ein neues Aktienrückkaufprogramm ("das Programm") aufzulegen. Im Rahmen des Programms, kann das Unternehmen im Zeitraum bis Ende des Jahres 2023 American Depositary Shares (ADS), die jeweils eine Stammaktie repräsentieren, im Wert von bis zu 0,5 Milliarden US-Dollar erwerben. BioNTech geht davon aus, dass die zurückgekauften ADS und die im eigenen Bestand befindlichen ADS ganz oder teilweise zur Erfüllung anstehender Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsvereinbarungen des Unternehmens verwendet werden.

Der Zeitpunkt und der Gesamtbetrag der ADS-Rückkäufe hängt von den Marktbedingungen ab und kann von Zeit zu Zeit durch Käufe auf dem freien Markt erfolgen. Das am 31. März 2022 angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar wurde am 17. März 2023 mit einem Gesamt-Rückkaufswert von 1,3 Milliarden US-Dollar beendet.

Das Programm wurde so konzipiert, dass es im Rahmen des "Safe Harbor" gemäss der Regel 10b-18 des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung (dem "Exchange Act") und der bestätigenden Verteidigung gemäss der Regel 10b5-1 des Exchange Acts durchgeführt werden kann.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, dass bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, bi-spezifische Checkpoint-Immunmodulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Small Molecules. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten Kooperationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Genmab, Sanofi, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Regeneron, Genevant, Fosun Pharma und Pfizer.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.BioNTech.de

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch Verwendung von Begriffen wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "strebt an", "schätzt", "glaubt", "prognostiziert", "potenziell", "setzt fort" oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Sie beinhalten, sind aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen bezogen auf die Absicht des Unternehmens, seine ADSs von Zeit zu Zeit zurückzukaufen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den aktuellen Erwartungen und Einschätzungen von BioNTech in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen oder implizierten abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Änderungen des Marktpreises der ADSs des Unternehmens, allgemeine Marktbedingungen und geltende Wertpapiergesetze. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf diese Pressemitteilung mit dem heutigen Datum. Ausserhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Kontakte:

Investor Relations

Michael Horowicz

Tel: +1 (617) 955 7420

E-Mail: Investors@biontech.de

Media Relations

Jasmina Alatovic

Tel: +49 (0)6131 9084 1513

E-Mail: Media@biontech.de