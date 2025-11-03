BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
03.11.2025 13:13:03
BioNTech Boosts FY25 Revenue Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Monday, immunotherapy company Biopharmaceutical New Technologies or BioNTech SE (BNTX) said it now expects revenues for the full-year 2025 to be between 2.6 billion and 2.8 billion euros, up from the prior forecast range between 1.7 billion to 2.2 billion euros.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
|
23.10.25
|Studien-Flop zieht Moderna-Aktie nach unten - Was macht BioNTech? (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Curevac-Aktie im Blick: Übernahme durch BioNtech rückt näher (AWP)
|
21.10.25
|Aktien von CureVac und BioNTech uneins: CureVac-Gründer Hoerr hofft auf Durchbruch bei Krebsbehandlung (AWP)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: BioNTech (ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Biontech darf Rivalen Curevac übernehmen - Kartellamt hat keine Bedenken (Spiegel Online)
|
14.10.25
|Kartellamt erlaubt Kauf von Curevac durch Biontech (AWP)
|
02.10.25
|BioNTech präsentiert KI-Initiativen - Aktie nach turbulenter Phase gefragt (finanzen.ch)
|
17.09.25
|BioNTech-Aktie im Visier: Kurserholung hängt an neuen Meilensteinen in der Krebsforschung (finanzen.ch)