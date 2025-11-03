Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’300 0.5%  SPI 17’061 0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 24’237 1.2%  Euro 0.9293 0.2%  EStoxx50 5’703 0.7%  Gold 4’004 0.1%  Bitcoin 87’237 -2.0%  Dollar 0.8067 0.3%  Öl 64.7 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Pfizer präsentiert Quartalsergebnisse
Wegen mehr neuer Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an - Aktie dreht ins Plus
Roche-Aktie freundlich: Forschungserfolg mit Gazyva bei SLE erzielt
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Rohstoffe
BioNTech-Aktie fester: Verlust schrumpft deutlich - Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb zahlt sich aus
Suche...
Plus500 Depot

BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2025 13:13:03

BioNTech Boosts FY25 Revenue Outlook - Update

BioNTech
85.88 CHF 2.29%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Monday, immunotherapy company Biopharmaceutical New Technologies or BioNTech SE (BNTX) said it now expects revenues for the full-year 2025 to be between 2.6 billion and 2.8 billion euros, up from the prior forecast range between 1.7 billion to 2.2 billion euros.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten