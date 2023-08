BioNTech-Aktie profitiert: BioNTech und Pfizer erhalten positive Beurteilung für Omikron-Impfstoff

Die in New York gelisteten Anteilscheine von BioNTech ziehen zeitweise 1,29 Prozent auf 124,14 US-Dollar an. Das Mainzer Unternehmen und sein US-Pharmapartner Pfizer erhielten vom Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur eine positive Beurteilung für die Marktzulassung ihres an die Variante Omikron XBB.1.5 angepassten Covid-19-Impfstoffs. Die Pfizer-Titel konnten davon nicht profitieren.

