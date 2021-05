BioNTech-Aktie im stark Plus: Pfizer stellt Zulassungsantrag für Corona-Impfung ab 12 Jahren

Dafür stellte er beim Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic einen Zulassungsantrag für den Impfstoff Comirnaty, wie es am Freitag hiess. Swissmedic prüft das Gesuch nun im rollenden Verfahren.

Comirnaty, das in der Schweiz seit Mitte Dezember für Personen ab 16 Jahren zugelassen ist, wurde vom deutschen Unternehmen BioNTech in Mainz entwickelt; es wird seit Monaten in Zusammenarbeit mit dem US-Pharmariesen Pfizer massenweise hergestellt.

Ende April erteilte Swissmedic zudem Novartis die Betriebsbewilligung für den Produktionsstandort Stein im Aargau für die Abfüllung und Verpackung des Impfstoffs Comirnaty von BioNTech/Pfizer.

Frankreich blockiert EU-Bestellung von BioNTech/Pfizer-Impfstoff

Frankreich blockiert laut einem Zeitungsbericht eine Bestellung der EU-Kommission von bis zu 1,8 Milliarden Impfdosen der Hersteller BioNTech/Pfizer.

Die Mitgliedsstaaten befürchteten nun, die EU könne mit ihrer Bestellung zu spät kommen und einen Teil des Kontingents verlieren, berichtete deutsche Tageszeitung "Welt" (Freitagausgabe) vorab unter Berufung auf EU-Diplomaten.

"Das wäre eine Katastrophe, für die Frankreich verantwortlich wäre", zitierte das Blatt einen Diplomaten. Über die Motive der Regierung in Paris werde spekuliert. Offenbar gehe es darum, Produktionskapazitäten für den BioNTech-Impfstoff nach Frankreich zu holen und heimische Unternehmen stärker in die Fertigung einzubinden.

BioNTech-Aktien verteuern sich im NASDAQ-Handel zeitweise um 7,82 Prozent auf 181,14 US-Dollar. Bei Pfizer-Titeln fällt das Plus an der NYSE mit 0,42 Prozent auf 39,35 US-Dollar deutlich geringer aus.

Bern (awp/sda)